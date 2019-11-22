Аспирант экономического факультета МГУ выпал из окна общежития на Воробьевых горах, сообщили источники в столичной полиции.

Аспирант экономического факультета МГУ выпал из окна общежития на Воробьевых горах, сообщили источники в столичной полиции.Трагический инцидент произошел в пятницу утром. По некоторым данным, 32-летний Дмитрий Николаенко незадолго перед ЧП громко просил о помощи, так что администратор вызвала стражей порядка. Но к их приезду аспирант уже лежал на асфальте — он выпал с седьмого этажа. Врачи констатировали смерть мужчины.Ранее Николаенко преподавал экономику в Высшей школе экономики.