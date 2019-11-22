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Cегодня рассмотрим проект Belbet – белорусскую мгновенную лотерею — и отзывы о ней. Посмотрим, что нас ожидает — выигрыш или очередная трата денег.

Сайт

Сайт республиканской лотереи оформлен в традиционном стиле большинства казино, только без призывов к действию. После загрузки появляются игры из привычной лотерейной линейки. Интерфейс обычный и понятный для любого человека. Здесь представлено в общей сложности 7 позиций стандартных лотерейных игр.

Приятен тот факт, что присутствуют демоверсии всех игр и можно определиться, хочется ли вложить в них деньги. Вопреки нашим ожиданиям, в демоверсии не так-то просто выиграть. Мы совершили множество попыток сорвать куш в игре 5 к 35, в которой нужно самому выбрать 5 рандомных номеров шаров и собрать совпадения с выпавшими из барабана. Все было безрезультатно, лишь 1 раз получилось собрать 2 одинаковых числа.

Это хороший показатель, потому что на сомнительных сайтах в демоверсии вы выиграете все что угодно — и деньги, и лотереи, и графики валют поползут вверх, лишь бы только деньги поступили на счет ресурса. Здесь ситуация скорее обратная. Демоверсия заставляет пользователя задуматься, стоит ли ему вкладываться.

Сервис грузит с задержками. Все необходимые документы, адреса, инструкции и соглашения есть на официальном сайте, значит, никто не прячется.

Контакты

Сайт https://belbet.by/ содержит контакты:

телефоны: +375 44 7193398 и +375 29 5393398;

адрес: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Буденного, д. 10;

e-mail: [email protected]

По указанному адресу можно отправить письмо. А где забирать выигрыш, лучше уточнять по представленным телефонам.

Разоблачение

Это официальная государственная мгновенная лотерея. Если удается выиграть, деньги здесь выплачиваются исправно, как говорят в отзывах пользователи Belbet.by. Если сумма превышает какой-то порог, деньги придется идти и получать лично, маленькие выигрыши высылаются на карту.

Все бумаги, официально подписанные президентом, об учреждении данного предприятия, тоже есть в установленной форме.

Отзывы

Отзывы о Белбэт положительные, и их очень мало, негативных нет вообще. Им просто неоткуда взяться, сама лотерея еще очень молода и организована при поддержке государства и президента. Следить за актуальными отзывами о лотерее можно в комментариях к статье Belbet ссылка.

Вердикт

Испытать удачу в лотерее и сорвать куш — мечта из детства! Формат мобильного приложения и сайта удобен, идти за билетами больше не придется. Можно попробовать покрутить барабан и прямо в трамвае стать миллионером.



