На северо-востоке Москвы задержали группу подростков, которые целенаправленно разбивали зеркала заднего вида у автомобилей Volvo. Действовали они по заказу некоего предпринимателя, который таким образом наращивал продажи автозапчастей.

На северо-востоке Москвы задержали группу подростков, которые целенаправленно разбивали зеркала заднего вида у автомобилей Volvo, сообщили в столичном управлении МВД. Действовали они по заказу некоего предпринимателя, который таким образом наращивал продажи автозапчастей.Вандалы не только попали на записи камер наблюдения, но и сами снимали свои действия на видео, чтобы отчитаться перед заказчиком. За каждую машину марки XC70 и XC90, то есть за два разбитых зеркала, они получали 1,5 тысячи рублей. Один из подозреваемых признался, что от его рук пострадали шесть транспортных средств в Лосиноостровском районе столицы (во дворах домов на Оборонной и Тайнинской улицах) и в Подмосковье, но сколько их было на самом деле, предстоит установить следователям.С нанимателем молодые люди держали связь через мессенджер Telegram, в общий чат скидывали и снятые ролики. Деньги предприниматель переводил на карту, выйти на его след пока не удалось.Троих подростков в возрасте от 16 до 19 лет отпустили под подписку о невыезде, по делу об "Умышленном уничтожении или повреждении имущества" им грозит либо штраф, либо обязательные работы, либо до двух лет в колонии.