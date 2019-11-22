Пресс-служба Кремля объявила аккредитацию СМИ на ежегодную Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая состоится 19 декабря. Эта пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. Такой формат общения главы государства с общественностью всегда привлекает огромное внимание.

Пресс-служба Кремля объявила аккредитацию СМИ на ежегодную Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, передает телеканал "Россия 24".Эта пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. Такой формат общения главы государства с общественностью всегда привлекает огромное внимание."Большой" пресс-конференцию президента стали называть не только из-за числа участников, но и из-за длительности. Первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году стала самой короткой по времени, она длилась 1 час 35 минут. Самой продолжительной (4 часа 40 минут) была пресс-конференция 2008 года. С 2004 года, каждое подобное общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Президент всегда сам решает, сколько будет длиться пресс-конференция.В прошлом году президент общался с журналистами в течение 3 часов 43 минут, ответив за это время на вопросы 53 представителей СМИ.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Большие пресс-конференции Путина — беспрецедентный формат, необходимый для полного информирования СМИ и общественности о текущей ситуации. "Отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо", — отметил представитель Кремля.