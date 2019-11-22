Алексей Бурков, которого обвиняют в США в кибермошенничестве, заявил о своей невиновности. По словам адвоката Грегори Стэмбо, Бурков чувствует себя хорошо, у него нет проблем со здоровьем. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Алексей Бурков, которого обвиняют в США в кибермошенничестве, заявил о своей невиновности. По словам адвоката Грегори Стэмбо, Бурков чувствует себя хорошо, у него нет проблем со здоровьем.Как сообщает РИА Новости, россиянин пришел в суд в зеленой арестантской робе. Он пользовался услугами переводчика, но на вопросы судьи отвечал односложно по-английски.Судья Ти Эс Эллиот потребовал у русского переводчика, чтобы тот перевел слово "мороженое" на английский язык, с чем переводчик успешно справился."Я провел пару месяцев в тогдашнем Советском Союзе в конце 1960-х годов, и это слово я никогда не забуду", — пояснил Эллиот​​​.По его словам, до процесса он намерен еще не раз позволить себе мороженое, но, учитывая свой почтенный возраст, уже без сахара. В зале раздался смех.Эллиот удостоверился у Буркова, что ему понятна суть обвинений. Судья назначил заседание суда с жюри присяжных на 10 часов утра 21 апреля. До 7 февраля должны быть поданы ходатайства по делу, а промежуточное заседание суда, если понадобится, пройдет 21 февраля. В свою очередь прокурор заявил, что намерен вызвать в суд до десяти свидетелей.Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в США, хотя его выдачи требовала и Россия. Его обвиняют в хакерстве и махинациях с кредитными картами. Буркову грозит до 80 лет тюрьмы. По версии следствия, ущерб от его действий превысил 20 миллионов долларов.