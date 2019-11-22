Семья освобожденной из американской тюрьмы россиянки Марии Бутиной будет искать деньги для помощи Константину Ярошенко. Российский летчик испытывает проблемы со здоровьем в американской тюрьме. Его осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Семья освобожденной из американской тюрьмы россиянки Марии Бутиной будет искать деньги для помощи Константину Ярошенко. Российский летчик испытывает проблемы со здоровьем в американской тюрьме. Его осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Супруга пилота Виктория Ярошенко рассказала РИА Новости, что Вашингтон отказался передать России ее мужа. В тюрьме Ярошенко находится уже 9 лет. Ему нужна срочная медицинская помощь из-за очень тяжелой ситуации со здоровьем, он не может даже ходить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, который транслировался в прямом эфире телеканала "Россия 24", что Москва требует прекратить издевательства над Константином Ярошенко и вернуть россиянина домой.Константину Ярошенко предложили получить медицинскую помощь только за собственные деньги, пояснила Мария Бутина на заседании комитета Государственной Думы по международным делами. Она отметила, что это нереальная ситуация."Поэтому мы с моей семьей, несмотря на оставшийся большой долг адвокатам, решили, что мы сможем найти какие-то деньги для помощи Константину", — пояснила Бутина, которую в США объявили иноагентом за попытку наладить российско-американский диалог на ее уровне.