Актер Максим Виторган ответил на обвинения в неуважительном отношении к Великой Отечественной войне. Артист заявил, что ничего предосудительного не говорил.

Актер Максим Виторган ответил на обвинения в неуважительномотношении к Великой Отечественной войне. Артист заявил, что ничегопредосудительного не говорил.В личном "Инстаграм" Максим Виторган рассказал, что вкомпании боксера Николая Валуева приехал к мемориалу "ДОТ Типанова",который находится в Красном Селе в Санкт-Петербурге. На артиста это местопроизвело впечатление."Отсюда, в том числе, велся артобстрел Ленинграда. Я залез намемориал (раньше здесь было чистое поле – сейчас мешают деревья) и,действительно, весь город на ладони(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Максим Виторган.Ниже артист поведал, что Николай Валуев открылся для него сдругой стороны. "Николай, если честно, удивил меня очень личным и оченьчеловеческим отношением к теме войны. Его рассуждения лишены напрочьпатетико-победительной бравады. Рассказал про деда – военного сапера-водолаза.Назвал "Блокадную книгу" Гранина-Адамовича "библией для ленинградцев ", -поделился артист.22 Ноя 2019 в 2:32 PSTИнтересно, что в комментариях под публикацией артистаупрекнули в непочтительном отношении к событиям 1941-1945 годов. "Странно чтоВалуев с тобой общается. Еще более странно что на тему войну. Вы же Максим заявили,что 9 мая не празднуете. Мол не ваш жил праздник", – устроил выволочку знаменитости интернет-обыватель.Максим Виторган быстро нашелся с ответом. Артист заявил, чтоего неправильно поняли."Странно – это то, что у вас в голове. Я ничего такого незаявлял. Бухать и веселиться нечего. Оружием бряцать нечего. ИспользоватьПобеду в своих политических целях нечего", – оправдалась знаменитость.