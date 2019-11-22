Актер Максим Виторган ответил на обвинения в неуважительном
отношении к Великой Отечественной войне. Артист заявил, что ничего
предосудительного не говорил.
Актер Максим Виторган ответил на обвинения в неуважительном
отношении к Великой Отечественной войне. Артист заявил, что ничего
предосудительного не говорил.
В личном "Инстаграм" Максим Виторган рассказал, что в
компании боксера Николая Валуева приехал к мемориалу "ДОТ Типанова",
который находится в Красном Селе в Санкт-Петербурге. На артиста это место
произвело впечатление.
"Отсюда, в том числе, велся артобстрел Ленинграда. Я залез на
мемориал (раньше здесь было чистое поле – сейчас мешают деревья) и,
действительно, весь город на ладони
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Максим Виторган.
Ниже артист поведал, что Николай Валуев открылся для него с
другой стороны. "Николай, если честно, удивил меня очень личным и очень
человеческим отношением к теме войны. Его рассуждения лишены напрочь
патетико-победительной бравады. Рассказал про деда – военного сапера-водолаза.
Назвал "Блокадную книгу" Гранина-Адамовича "библией для ленинградцев ", -
поделился артист.
22 Ноя 2019 в 2:32 PST
Интересно, что в комментариях под публикацией артиста
упрекнули в непочтительном отношении к событиям 1941-1945 годов. "Странно что
Валуев с тобой общается. Еще более странно что на тему войну. Вы же Максим заявили,
что 9 мая не празднуете. Мол не ваш жил праздник", – устроил выволочку знаменитости интернет-обыватель.
Максим Виторган быстро нашелся с ответом. Артист заявил, что
его неправильно поняли.
"Странно – это то, что у вас в голове. Я ничего такого не
заявлял. Бухать и веселиться нечего. Оружием бряцать нечего. Использовать
Победу в своих политических целях нечего", – оправдалась знаменитость.