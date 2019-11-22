Певица выступила в родном городе. Ольга
Бузова настолько разгорячилась от собственного концерта, что
решила оголиться до нижнего белья.
Певица выступила в родном городе. Ольга
Бузова настолько разгорячилась от собственного концерта, что
решила оголиться до нижнего белья.
Звезда остановилась в отеле в центре Северной столицы. В ее распоряжении оказался роскошный номер с видом на Неву,
Исаакиевский собор и весь центр города.
Ольга Бузова не удержалась и сделала
красивые фото на балконе на фоне ночного Петербурга. Примечательно, что для
съемки телеведущая почему-то разделась до трусов. Кадр она выложила в соцсети "Инстаграм".
Пользователи не поняли,
почему Бузова решила позировать на фоне Исаакиевского собора в таком виде.
"Вертихвостка!",
"Волшебный Питер и Бузова в трусах!", "Оля, ты голая в центре?!", "Почему в
трусах?", "Олечка, холодно же", – недоумевают комментаторы.
Стоит отметить, что комплиментов по
поводу красоты и фигуры поющей ведущей было больше, чем критики. Поклонники,
как всегда, расхвалили свою любимицу. "Красавица", "Королева", "Ты у нас
волшебная", "Секси", – написали фолловеры
Ранее звезда заставила фанатов забеспокоиться, закрыв свой аккаунт в соцсети. В последний раз подобный трюк телеведущая проделала после
неудачной шутки о "блокаднице". Ситуацию
пояснил директор знаменитости Антон Богословский.
Представитель отметил, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. "Бывает,
что Ольга закрывает свой "Инстаграм" по просьбе специалистов, которые
им занимаются. Например, при хакерских атаках, а иногда просто так", – отметил Богословский.