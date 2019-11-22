Певица выступила в родном городе. Ольга Бузова настолько разгорячилась от собственного концерта, что решила оголиться до нижнего белья.

Певица выступила в родном городе. ОльгаБузова настолько разгорячилась от собственного концерта, чторешила оголиться до нижнего белья.Звезда остановилась в отеле в центре Северной столицы. В ее распоряжении оказался роскошный номер с видом на Неву,Исаакиевский собор и весь центр города.Ольга Бузова не удержалась и сделалакрасивые фото на балконе на фоне ночного Петербурга. Примечательно, что длясъемки телеведущая почему-то разделась до трусов. Кадр она выложила в соцсети "Инстаграм".Пользователи не поняли,почему Бузова решила позировать на фоне Исаакиевского собора в таком виде."Вертихвостка!","Волшебный Питер и Бузова в трусах!", "Оля, ты голая в центре?!", "Почему втрусах?", "Олечка, холодно же", – недоумевают комментаторы.Стоит отметить, что комплиментов поповоду красоты и фигуры поющей ведущей было больше, чем критики. Поклонники,как всегда, расхвалили свою любимицу. "Красавица", "Королева", "Ты у насволшебная", "Секси", – написали фолловерыРанее звезда заставила фанатов забеспокоиться, закрыв свой аккаунт в соцсети. В последний раз подобный трюк телеведущая проделала посленеудачной шутки о "блокаднице". Ситуациюпояснил директор знаменитости Антон Богословский.Представитель отметил, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. "Бывает,что Ольга закрывает свой "Инстаграм" по просьбе специалистов, которыеим занимаются. Например, при хакерских атаках, а иногда просто так", – отметил Богословский.