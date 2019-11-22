Центральный Банк России отобрал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Кредитная организация лишена права проводить банковские операции. Как уточняет , приказ был опубликован 22 ноября ..

Центральный Банк России отобрал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Кредитная организация лишена права проводить банковские операции.Как уточняет , приказ был опубликован 22 ноября на сайте регулятора. Банк представлял недостоверные сведения по операциям, выполнял подозрительные транзитные операции, в том числе вывод денег за рубеж и их обналичивание.Известно, что по величине активов учреждение занимало 344 место в банковской системе России по состоянию на 1 ноября 2019 года, передает В Кредпромбанк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.