Новый 2020 год будет годом начала новой эры, в которой будет положено начало духовного развития и свободы человека. Постепенно будет уходить материальное мышление и потребительское отношение в обществе. Для многих людей год будет переломным как в личном, так и в социальном значении. Смена мировоззрения – основная идея 2020 года.

Новый 2020 год будет годом началановой эры, в которой будет положено начало духовного развития и свободычеловека. Постепенно будет уходить материальное мышление и потребительскоеотношение в обществе. Для многих людей год будет переломным как в личном, так ив социальном значении. Смена мировоззрения – основная идея 2020 года.Подарки для каждого знака зодиака могутстать символом перемен и возможности выйти за рамки обыденности, уверен .ОвенВесь 2020 год Черная луна находитсяв этом знаке зодиака, максимально толкая представителей этого знака на негативныеэмоции и разводя их душу самобичеванием. Поэтому отличным подарком для Овна будет знакомство со своей темной стороной: будь то сертификат на танец напилоне или откровенная фотосессия у профессионального фотографа, где и в первоми втором случае раскрываются те эмоции и мысли, от которых не стоит прятаться,ведь у каждого из нас есть темная, невидимая сторона луны. Пора посмотреть ей влицо.ТелецЗадача представителей знака Телец в2020 году – обновление. Лучшим подарком будет полностью новая жизнь – дом, машина, ижелательно другая страна, ближе к океану. Но если вы не сможете это позволить,то подарите курс вокала, ведь Телец, это прежде всего голосовые связки и вся ихсила в теле находится в силе их голоса.Простуды чаще всего происходят у этого знака зодиака по простойпричине – они не выговариваются и копят эмоции в себе. Начните заботиться о их здоровье, адом, машину и даже дачу у моря, они и сами себе купят.БлизнецыГлавным трендом для Близнецов будеттренд про любовь. С кем? Зачем? Ради чего? Многие пересмотрят старые отношения: многим парам не избежать разводов, или наоборот – опрометчивых браков. Помните, что это знак интеллектуалов, и идеальным подаркомбудет курс по психологии отношений. Близнецы ценят свое время истремятся быть лучшими. Не поскупитесь на проверенные и качественные источникитаких курсов и преподавателей.РакПредставители этого знака оченьпривязаны к своим корням. Они заботливы и стараются всю жизнь оберегать своихблизких. Но в новом году им необходим перерыв и новый взгляд на мир. Какговорится, необходимо сменить фокус и вдохновиться новым. В самый раз имподарить путевку в экзотическую страну или отвезти их в то место, о котором онидавно мечтали. Даже необычный гастрономический тур по ресторанам вашего города можетподарить им новый вкус к жизни.ЛевНовый 2020 год для многих Львовбудет чертой между прошлым и будущем. Для того, чтобы проще было идти вперед,необходимы силы и воля. Базовый курс стрельбы из огнестрельного оружия будетотличным подарком. Львы не только смогут выпустить свой пар, но и почувствоватьсилу, мужество и желание двигаться вперед несмотря ни на какие трудностипредстоящего года.ДеваЭтот год принесет всем Девамвозможности начинать все новое. Будь то личная или социальная жизнь. Необходимостать номером один для самих себя, поднять свою самооценку.Поэтому, ценность вашего подарка – это то, как вы цените этого человека, как он вам дороги на сколько. Дева очень чувствует отношение других людей к себе, особенноблизких. Постарайтесь своим подарком показать, как вы любите этогочеловека. Ваше отношение может быть измерено в красивом конверте сконвертируемой валютой. Деньги – это международный язык и Дева лучше всех знаеткак применить их максимально рационально и с пользой.ВесыПредстоящий год Весы будут учитьсяполагаться на свою интуицию. Поэтому будут идеальны все подарки, которыепомогают включить шестое чувство. Карты Таро или курс медитаций – отличныеспособы научиться слушать себя изнутри. Весы – великие эстеты, поэтому имподойдут также курсы арт-терапии, где они смогут на холсте выразить своичувства и увидеть свой прекрасный внутренний мир.СкорпионНовый 2020 год несет Скорпионам выходна новый рубеж. Представители этого знака ищут во всем тайный смысл или намек.Самым необычным подарком будет ароматный сюрприз – создание личного запаха упрофессионального парфюмера. Ведь что может быть более таинственным, чем твойаромат? Так же хорошая идея – поход к татуировщику для создания астротату как талисмана,который будет напоминать о своей звезде всю жизнь. Но этот вариант подойдет для самых смелыхпредставителей знака.СтрелецСтрельцам новый год даст возможностьзаняться новым хобби, которое может перерасти в дело всей жизни или статьотдушиной против рутины и серости. Стрелец – знак путешествий. Отличнымподарком будет подарочный курс на изучение иностранного языка или дорогойфотоаппарат. В любом случае, экстрим – это все про Стрельца: прыжки с парашютом,поход в ресторан "в темноте", даже карта на занятия горячей йогой будет принята "на ура". Главное – позитивное настроение с которым вы будете дарить свойподарок.КозерогСатурн заканчивает в 2020 году своедвижение по этому знаку, оставляя его на 30 лет вперед. Поэтому, предстоящийгод хорошо провести в размышлении, кто и что нужно изменить в своей жизни и как вы хотите жить последующие 30 лет? Випассана – курс практик молчания, будет отличнойперезагрузкой для этого знака. Погружение в себя и понимание своих истинных желаний– вот что необходимо Козерогам в новом году.ВодолейДля представителей этого знака в2020 году необходимо учиться работать в команде. Идеальным подарком будетсертификат на интересный квест или абонемент на занятия новым видом спорта: будь то экзотический серфингили катание на лыжах. Возможно, беговые кроссовки будут знаком для участия вмеждународном марафоне или велотуре. Главное правило Водолеев на 2020 год – несидеть на одном месте и только в команде с единомышленниками твоя сила.РыбыПредставители этого знака рождаютсяс хорошей интуицией и тягой ко всему таинственному. Поэтому, поход к хиромантуили астрологу будет отличным подарком для них. Так же у Рыб необыкновенная тягак талисманам и камням. Особенно, если вы расскажете, что этот камень вы купили на аукционе старинных вещей, и из него делалась личнаяпечать Китайского императора, к которому без разрешения могли прикасаться только те, ктостремился досрочно завершить свой яркий жизненный путь.