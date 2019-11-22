Никите Преснякову, старшему внуку Аллы Пугачевой, идет 29-й год. Он успешный музыкант, актер кино и телевидения. На его страницу в социальной сети Инстаграм подписано 397 тысяч человек. Каково же было их изумление, когда артист предстал перед ними лысым...

Никите Преснякову, старшему внуку Аллы Пугачевой, идет 29-й год. Он успешный музыкант, актер кино и телевидения. На его страницу в социальной сети "Инстаграм" подписано 397 тысяч человек. Каково же было их изумление, когда артист предстал перед ними лысым...На архивном фото, которое у себя на странице разметил Никита, любимого внука Примадонны трудно узнать. Снято оно было 15 лет назад, когда Пресняков взял в руки машинку для стрижки и побрил голову. "И такое бывало", – лаконично пояснил он."Бритни", – уверены одни пользователи, имея ввиду певицу Спирс. "Джей Бой из "Королей Догтауна" – считают другие поклонники. "Чечуло" – обзывают певца третьи."Как родители допустили такую самостоятельность?" – задают риторический вопрос треть и считают, что певец в 13 лет без волос резко подурнел. Но равнодушных кадр архивный точно не оставил никого! Снимок обсуждают, ругают, умиляются им.21 Ноя 2019 в 12:26 PSTНапомним, что летом 2017 года роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе и "звездные" родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. По неофициальным данным стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг. Теперь все поклонники пары ждут появление и у Алены и Никиты детей.