Недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл побывала в Лондоне. Там она посетила общественный центр для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm.

Недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл побывала в Лондоне. Там она посетила общественный центр для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm.Для выхода в свет супруга принца Гарри выбрала необычные аксессуары. Это были две изящные подвески недорогого канадского бренда Suetables.Первый представлял собой персонализированный кулон Shirley Zodiac. Его стоимость составила 60 фунтов. В переводе к рублю это всего лишь пять тысяч. Другое украшение – ожерелье из золота низкой пробы Vanessa Coin Zodiac. Он обошелся герцогине Сассекской в 122 фунта – 10 тысяч рублей.При этом оба аксессуара очень значимы для Меган. Ведь на них красовались изображения знаков зодиака ее супруга принца Гарри и сына Арчи – Девы и Тельца.Примечательно, но Маркл часто попадается на экономии. Она ничуть не брезгует дешевыми безделушками и нарядами, несмотря на свой высокий статус.Напомним, недавно стало известно, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон снова пробежала черная кошка. И без того натянутые отношения стали еще хуже. Как писали ранее , причина их разногласий кроется в разладе между их супругами.