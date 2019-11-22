Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ продолжилась матчем в Хельсинки, где местный Йокерит на своей домашней площадке принимал московское Динамо. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ продолжилась матчем в Хельсинки, где местный "Йокерит" на своей домашней площадке принимал московское "Динамо". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.Финские "джокеры" по ходу матча не позволили москвичам выходить вперед, по большей части ведя в счете. Сначала Алекси Халме вывел "Йокерит" вперед, но динамовец Михал Чайковски вскоре восстановил статус-кво.Победу "Йокериту" принесли тчоные броски Брайана О'Нила и Алекса Гранта. Бело-голубые ответить на шайбы соперника не смогли и потерпели поражение. После этого их победная серия из четырех матчей кряду прервалась.В других матчах дня "Нефтехимик" на своем льду проиграл "Куньлунь Ред Стар" (0:2), а подольский "Витязь" был менее гостеприимен и в родных стенах обыграл рижское "Динамо" (4:1).