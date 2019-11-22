Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась в интервью на YouTube-канале Всему Головин своими целями, а также рассказала о том, сколько на самом деле зарабатывают спортсмены.

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась в интервью на YouTube-канале "Всему Головин" своими целями, а также рассказала о том, сколько на самом деле зарабатывают спортсмены.По словам фигуристки, призовые за победу на чемпионате мира составляют 50 тысяч долларов. За чемпионат Европы платят 20 тысяч долларов. Туктамышева также привела цены за результаты в рамках мирового Гран-при: победитель получает 18 тысяч долларов, серебряный призер – 12 тысяч, третий результат вознаграждается 9 тысячами долларов."За победу можно взять (квартиру – прим. ред.), но там все равно не такие деньги, которые могут позволить, например, загородный дом", – призналась Туктамышева.Она перечислила суммы, которые получают фигуристы за победы. Но Лиза отметила, что в итоге сами призеры получают около 50% от общей суммы, так как существуют налоговые выплаты, а также проценты для тренера. Своим наставникам спортсмены чаще всего отдают 30% от выигрыша.По словам Туктамышевой, им еще платят зарплату. Сумма зависит от успешности проведенного сезона. Чем успешнее сезон, тем больше заработок. Спортсменка также призналась, что намного выгоднее работать в шоу, потому что там больше платят. А в спорте приходится действительно много трудиться, чтобы прилично зарабатывать.