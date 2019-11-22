Республика Науру стала 17-м государством, которое отозвало признание независимости самопровозглашенного Косова. Они пришли к выводу, что решение было принято преждевременно и противоречило принципам резолюции 1244 СБ ООН, — сказал глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Республика Науру отозвала признание независимости самопровозглашенного Косова. Это государство стало уже семнадцатым по счету, отозвавшим признание.Тихоокеанское государство признало суверенитет Косова в апреле 2008 года, уточняет РИА Новости. Глава МИД Сербии Ивица Дачич пояснил, что власти Науру пришли к выводу, что решение было принято преждевременно и противоречило принципам резолюции 1244 СБ ООН.Сейчас из 193 стран-членов ООН независимость Косова не признают 95 государств, 93 государства признают, еще пять относятся к категории неопределившихся или воздерживающихся.Ранее от признания суверенитета Косова отказались Центрально-Африканская Республика, Новая Гвинея, Гана, Мадагаскар, Либерия и другие страны. Россия самопровозглашенную республику не признает.