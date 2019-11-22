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<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2019-eto-prosto-shok-dejstviya-milyavskoj-bolno-udarili-po-ee-molodomu-muzhu.html" target="_blank">Это просто шок: действия Милявской больно ударили по ее молодому мужу</a> - Дмитрий Иванов отреагировал на жесткое интервью Лолиты Милявской в рамках шоу Секрет на миллион. Молодой муж певицы признался, что супруга ему сделала больно.