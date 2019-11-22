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<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2019-fadeev-pered-smertyu-dal-vazhnoe-nastavlenie-synu.html" target="_blank">Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну</a> - На Ютуб вышел документальный фильм Максима Фадеева Я вас не слышу. Продюсер рассказал о том, как вернулся к музыке после того, как полностью потерял слух.