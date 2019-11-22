В Саппоро завершился первый день гран-при по фигурному катанию. Последними вышли на лед мужчины. После короткой программы Сергей Воронов занимает третье место.

В Саппоро завершился первый день гран-при по фигурному катанию. Последними вышли на лед мужчины. После короткой программы Сергей Воронов занимает третье место.На первом месте двукратный олимпийский чемпион японец Юдзиро Ханю, получивший оценку 109,34 балла. Вторым идет француз Кевин Эймоз (91,47).Сергей Воронов получил оценку 88,63 балла и занимает третье место. У Макара Игнатова – пятый результат 78,47 баллов. На девятой позиции Антон Шулепов — 71,76 баллов.