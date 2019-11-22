В Саппоро продолжается этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях женщин после короткой программы лидирует россиянка Алена Косторная.

В Саппоро продолжается этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях женщин после короткой программы лидирует россиянка Алена Косторная.Алена Косторная получила 85,04 балла и установила новый мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежало японке Рике Кихире и составляло 83,97 балла.Рике Кихире на этот раз получила 79,89 и занимает второе место. На третьем месте американка Карен Чен (67,21). Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова с оценкой 66,84 балла стала четвертой. Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова показала седьмой результат — 63,85 балла.