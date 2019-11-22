Стало известно, где пройдет матч чемпионата Европы 2020 между сборными России и Дании. Встреча состоится в датской столице Копенгагене.

Стало известно, где пройдет матч чемпионата Европы 2020 между сборными России и Дании. Встреча состоится в датской столице Копенгагене.Матчи команд группы В пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Россияне и датчане проведут по два матча в своих городах. Жребий определил место их встречи. Наша команда сыграет с датчанами в Копенгагене.Две оставшиеся встречи группового этапа наша сборная сыграет в Санкт-Петербурге. Российская команда встретится со сборной Бельгии. Четвертый участник группы В станет известен 30 ноября после жеребьевки, которая пройдет в Бухаресте.