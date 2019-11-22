Главное управление МЧС России по Самарской области сообщило, что рядом с торговым центром в Самаре произошел взрыв. В ходе расследования выяснилось, что взорвался газовый баллон. По данным ..

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщило, что рядом с торговым центром в Самаре произошел взрыв. В ходе расследования выяснилось, что взорвался газовый баллон.По данным , баллон использовали для обогрева овощей. Он находился внутри в термобудке автомобиля. В результате хлопка пострадали два человека, их жизни вне опасности. Из-за произошедшего в торговом центре выбило стекла. Полиция проводит проверку по факту случившегося.