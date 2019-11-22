План Перехват ввели в Екатеринбурге после наглого ограбления у аэропорта Кольцово. Там трое неизвестных напали на мужчину и отобрали его сумку, в которой находилось 30 миллионов ..

План "Перехват" ввели в Екатеринбурге после наглого ограбления у аэропорта "Кольцово". Там трое неизвестных напали на мужчину и отобрали его сумку, в которой находилось 30 миллионов рублей.По данным ,после нападения неизвестные скрылись на машине, которую позже нашли в лесу. Грабители специально ее сожгли, чтобы уничтожить возможные улики. В настоящий момент пострадавший находится в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.