В работах по благоустройству активисты ОНФ выявили нарушения.

В работах по благоустройству активисты ОНФ выявили нарушения.На территории - строительный мусор. Газон не восстановлен. Его подрядчик использовал для проезда строительной техники.В плитке и асфальте - провалы.В Центре мониторинга и благоустройства городской среды уверены: с подрядчика нужно удержать неустойку. Вызвала нарекания и детская площадка, установленная в прошлом году. Она не соответствует требованиям. Карусель - на неровной площадке.Расстояния превышают допустимые нормы. А на территории, благоустроенной несколько лет назад, просела плитка и "растворились" пешеходные дорожки. Полуразрушенные сараи по соседству представляют угрозу для жизни детей. От муниципальных властей потребовали незамедлительно принять меры.фото регионального отделения ОНФ