Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) соберется в субботу и назначит исполняющего обязанности главы организации. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин был отстранен от работы Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics, ранее IAAF) из-за допингового скандала.

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) соберется в субботу и назначит исполняющего обязанности главы организации. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин был отстранен от работы Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics, ранее IAAF) из-за допингового скандала.Дмитрий Шляхтин и член президиума ВФЛА, глава Федерации Московской области Артур Карамян были отстранены World Athletics от исполнения обязанностей за вмешательство в дело российского прыгуна в высоту Даниила Лысенко. В начале августа 2018 года Лысенко был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности при заборе допинг-проб. World Athletics сделала о причастности должностных лица ВФЛА к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU), чтобы объяснить причины нарушений Лысенко.Помимо Шляхтина , Карамяна и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько. Дмитрий Шляхтин оставил пост президента до завершения расследование. 23 ноября президиум ВФЛА назначит временно исполняющего обязанности президента.