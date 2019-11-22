Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко удивила переменами во внешности. После перепалки с президентом Владимиром Зеленским бывший премьер пошла на неожиданный шаг.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко удивила переменами во внешности. После перепалки с президентом Владимиром Зеленским бывший премьер пошла на неожиданный шаг.
Политик решила сменить прически. Прямые волосы ушли в
прошлое: на встрече с главой Европейского Совета Дональдом Туском лидер
"Батькивщины" появилась с косой, обернутой вокруг головы.
Такую прическу украинские журналисты прозвали
"революционной". Впервые она заплела косу в 2001 году, но
неотъемлемой частью имиджа "оранжевой принцессы" такая прическа стала
в 2004 году – во время первой оранжевой революции. С "корзинкой" на
голове Тимошенко выступала на майдане в 2014 году.
Возвращение знаменитой косы привело пользователей Сети в
восторг. "Какая ты красивая, Юленька! Восхитительно выглядишь!" -
восхитился комментатор с ником bogdan070577.
"Юлия Владимировна, на Вас так приятно смотреть, а еще
более слушать ваши мудрые, грамотные, гениальные выступления по любому вопросу!
Зеленский хитростью занял ваше место президента, но рожденный ползать летать не
может", – прокомментировал пользователь merenmies999555.
20 Ноя 2019 в 1:27 PST
Примечательно, что лидер "Батькивщины" вернула
старый имидж после громкой перепалки с президентом Владимиром Зеленским. Тот
рассказал, что бывший премьер пыталась выбить для своих людей высокие
должности, обещая взамен поддерживать инициативы главы государства в Верховной
раде. Президент ответил отказом.
Реакции долго ждать не пришлось. Раз в пять лет
многим президентам кажется, что они сорвали джекпот, обрушилась на Зеленского
лидер "Батькивщины".
Большинство наблюдателей отдали победу в словесном
поединке . По их мнению, Зеленский в силу неопытности не способен
тягаться с бывшим премьером. "Тимошенко таких кушает на завтрак", –
заявила волонтер Наталья Юсупова.