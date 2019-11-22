Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко удивила переменами во внешности. После перепалки с президентом Владимиром Зеленским бывший премьер пошла на неожиданный шаг.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко удивила переменами во внешности. После перепалки с президентом Владимиром Зеленским бывший премьер пошла на неожиданный шаг.Политик решила сменить прически. Прямые волосы ушли впрошлое: на встрече с главой Европейского Совета Дональдом Туском лидер"Батькивщины" появилась с косой, обернутой вокруг головы.Такую прическу украинские журналисты прозвали"революционной". Впервые она заплела косу в 2001 году, нонеотъемлемой частью имиджа "оранжевой принцессы" такая прическа сталав 2004 году – во время первой оранжевой революции. С "корзинкой" наголове Тимошенко выступала на майдане в 2014 году.Возвращение знаменитой косы привело пользователей Сети ввосторг. "Какая ты красивая, Юленька! Восхитительно выглядишь!" -восхитился комментатор с ником bogdan070577."Юлия Владимировна, на Вас так приятно смотреть, а ещеболее слушать ваши мудрые, грамотные, гениальные выступления по любому вопросу!Зеленский хитростью занял ваше место президента, но рожденный ползать летать неможет", – прокомментировал пользователь merenmies999555.20 Ноя 2019 в 1:27 PSTПримечательно, что лидер "Батькивщины" вернуластарый имидж после громкой перепалки с президентом Владимиром Зеленским. Тотрассказал, что бывший премьер пыталась выбить для своих людей высокиедолжности, обещая взамен поддерживать инициативы главы государства в Верховнойраде. Президент ответил отказом.Реакции долго ждать не пришлось. Раз в пять летмногим президентам кажется, что они сорвали джекпот, обрушилась на Зеленскоголидер "Батькивщины".Большинство наблюдателей отдали победу в словесномпоединке . По их мнению, Зеленский в силу неопытности не способентягаться с бывшим премьером. "Тимошенко таких кушает на завтрак", –заявила волонтер Наталья Юсупова.