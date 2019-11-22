Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко рассказал о потенциально опасном астероиде, который можно сравнить с Челябинским метеоритом. По его словам, обнаружили находку российские средства наблюдения еще в начале ноября.

Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко рассказал о потенциально опасном астероиде, который можно сравнить с Челябинским метеоритом. По его словам, обнаружили находку российские средства наблюдения еще в начале ноября.Блошенко рассказал, что новый астероид приблизился к Земле на расстояние около 140 тысяч километров. Его обнаружили 6 ноября в 17:43 по московскому времени благодаря оптико-электронному комплексу Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области.Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.По словам Александра Блошенко, небесный объект находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 1055 дней, сообщает ТАСС. Данный объект ранее не наблюдался, потому его сопровождению и анализу траектории будет уделено внимание.Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли в середине февраля 2013 года ранним утром. Он вызвал сильный взрыв на высоте 30-50 километров, его многочисленные фрагменты распались на большой территории Челябинской области. Взрывная волна была настолько сильной, что она выбила стекла в сотнях тысяч домов не только Челябинска, но и окрестных населенных пунктов.