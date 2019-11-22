Есения, Эвелина, Марк, Григорий, Стефания... Всего в семье Оксаны и Дмитрия Евдокимовых 10 детей- 6 мальчиков и 4 девочки

24 ноября в России отметят День матери. Этот праздник станет особенным и для Оксаны Евдокимовой из владимирского микрорайона Лунёво. Недавно в её семье появился 10-й ребёнок. О счастье быть просто мамой- в нашем репортаже.Есения, Эвелина, Марк, Григорий, Стефания... Всего в семье Оксаны и Дмитрия Евдокимовых 10 детей- 6 мальчиков и 4 девочки. Все родные. Пара- вместе больше четверти века. По словам Оксаны, их семейный принцип- всё лучшее -детям. Порой даже в ущерб себе. Их мальчишки и девчонки вместе всегда, хотя обиды случаются, признается многодетная мамаОксана Евдокимова, многодетная мать: «И дерутся, и дружно играют, которые девчонки маленькие растут, с мальчишками играют в машинки.»Евдокимовы ведут свое хозяйство, поэтому на столе всегда свежее молоко и мясо. Помимо коз, держат перепелов. В общем, дел хватает, признается глава семейства Дмитрий. Этот дом он строил самостоятельно почти 10 летДмитрий Евдокимов, многодетный отец: «Всякое бывает - и легко, и тяжело. Дети радуют, когда они улыбаются, смеются. Конечно есть и такое, когда грустно и тяжело, заболели. Всё это надо по больницам ездить.»Трудности воспитания ничто по сравнению с успехами детей, признаются счастливые родители. Евдокимовы - творческие люди. Сын Даниил хотя и не мечтает о карьере рок-музыканта, но уже уверенно играет на гитаре песню Виктора Цоя "Звезда по имени солнце". А младшая Есения недавно занялась бисероплетением и волейболом. Это, по ее мнению, это полезно не только для здоровья, но и для настроения.Есения Евдокимова, дочь Оксаны и Дмитрия: «Я занимаюсь бисероплетением, потому что оно развивает моторику рук и воображение, а волейболом для интереса и поддержки фигуры.»По мнению уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, Евдокимовы своим примером показывают, что многодетные семьи - это не только множество забот, но и большое счастье.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области: «У них есть свое приусадебное маленькое хозяйство, огород большой, ну как выжить в сельской местности? Но от государства нужна вот эта поддержка и распространенияе позитивного, хорошего опыта.»Председатель правления Областного Союза женщин Валентина Бородина подчёркивает: обязательно будет ходатайствовать о присвоении семье Евдокимовых ордена "Родительской славы". Единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей станет хорошим подспорьем для строительства дома для старшего сына Юрия.Валентина Бородина, председатель правления Областного союза женщин: «На сегодня мы будем конкретно заниматься этой семьей. Их всячески поощрять нужно, они подвиг совершают. Это великое счастье, когда в семье имеются дети и они воспитывают, чувствуется, достойных людей.»Про мнению Евдокимовых, секрет семейного счастья прост. Там, где есть любовь и вера, никогда не будет уныния и горя, именно поэтому каждое семейное застолье они начинают с молитвы и благодарности за то, что имеют. Большего им не нужно.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир