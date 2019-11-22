Мужчина-Весы – чуткий и добрый человек. Он заряжает позитивом и всегда знает пару-тройку отличных историй, нужных, чтобы скрасить досуг. С ним не бывает скучно. Таких приятелей легко уговорить посидеть вместе в очереди к врачу, либо сходить в кино – да что угодно! Ведь Весам не так важно, чем заниматься. Главное – с кем именно.

Мужчина-Весы – чуткий и добрыйчеловек. Он заряжает позитивом и всегда знает пару-тройку отличных историй,нужных, чтобы скрасить досуг. С ним не бывает скучно. Таких приятелей легкоуговорить посидеть вместе в очереди к врачу, либо сходить в кино – да чтоугодно! Ведь Весам не так важно, чем заниматься. Главное – с кем именно."Этот мужчина одинаково приветливи с друзьями, и с недругами. Любую обиду он легко забывает, а потому выглядитпросто безупречным партнером в романтических отношениях. От такого мужчины ненужно ожидать, что он поднимет руку или допустит оскорбление. Он всегдавнимателен к женщинам и старается угодить им, если то в его силах. Чем недамский угодник? На самом деле – нет. Он вовсе не бегает за каждой юбкой, адовольно серьезно смотрит на отношения: это ведь шаг, от которого зависит всяжизнь. Разве можно его делать так просто, не обдумывая? Надо взвесить все плюсыи минусы", – говорит"Ну что, ты уже встречаешься сней?" – спрашивают друзья такого мужчину при встрече. "Нет", – отвечает он."Как, почему? Ты же вчера собирался?". "Вчера плюсов было больше, сегодня —минусов". Увы, это печальная правда:мужчина-Весы, несмотря на все свои достоинства, очень непостоянный. Он бы и радостановиться на каком-то варианте, но ведь каждый день возникают новыеобстоятельства. А они, в свою очередь, требуют новой оценки. Это делает умВесов в большей степени похожим на беспокойный женский, чем на спокойныймужской.Весы – ведомый человек, а потому,при должном напоре, любая женщина способна убедить его быть с ним. Но ужезавтра мужчина пожалеет об этой своей уступчивости. А ожидать однозначногорешения от него можно очень долго.Он нуждается в женщине, которая четкознает, чего хочет. Она мудра и достаточно проницательна, чтобы без слов понять,чего больше хочется ее партнеру. Как правило, это опытные взрослые женщины,либо молодые, но прирожденные психологи.Демократичность мужчин, рожденныхпод знаком Весов, позволяет ей чувствовать себя достаточно свободной. Он ейничего не запрещает. А она ценит его за доброту и внимательность, потомуникогда не переходит те грани, которые могут его оскорбить.Женщина, решившая связать жизнь сВесами, не должна злоупотреблять добротой своего партнера. Он может ничего неговорить, но не по глупости или слепоте, а просто из деликатности. Вдействительности же он – еще более проницателен, чем любая его партнерша. Онвидит, когда с ним обходится несправедливо и однажды дождется дня, когда чашатерпения переполнится и склонится к моменту, после которого произойдет взрыв. Поэтому отношения с Весами – этовзаимные уступки, чуткость, осторожность, взаимоуважение. В них не может бытьискусственности, притворства. Мужчина-Весы ценит лишь тех, кто действительно сним счастлив. Любые попытки "играть" в отношения превращают возвышенный роман вочень грубую театральную постановку, которую захочется покинуть как можноскорее.С искренней любящей женщиноймужчина-Весы проявит себя во всей красе и сделает все возможное, чтобы оначувствовала себя самой любимой, желанной, красивой и лучшей в этом мире. Онпривнесет гармонию в семью и станет заботливым и внимательным романтическим партнером.Путь к покорению мужчины-ВесовНа первых порах при общении сВесами нужно очень хорошо прощупывать почву. Дело в том, что мужчины этогознака Зодиака живут по законам, которые непонятны и незаметны для других людей.Главный закон – это закон баланса.Если где-то что-то произошло, то это действие нужно уравновесить, чтобы не былоперекоса. На примере объяснить проще: если женщина делает мужчине комплиментего внешности, то вскоре ей нужно отметить и его внутренний мир. Хорошоотозвалась о его чуткости – важно не забыть и о силе.Будучи идеалистом, мужчина-Весыжаждет быть идеальным во всем. Ему сложно самому на стороне давать себе оценку.Поэтому женщина, которая правильным образом говорит ему комплименты, – оченьценная находка, которую такой мужчина не упустит.Для баланса, помимо поощряющихслов, важно не забывать и о критике там, где она нужна. Но говорить ее надо безосуждения, а в качестве совета. Мужчина-Весы нуждается в том, чтобы егонаправляли. Он будет очень признателен за такую помощь, даже если постесняетсяв этом признаться.При этом он сам попытаетсяоказать влияние на женщину: ее привычки, внешность, эрудированность. Онпопытается превратить ее в идеал, в чем ему не стоит препятствовать. Этотромантический партнер действительно знает, как помочь другому человеку статьлучше. Так появится пара, в которой обапартнера будут параллельно развиваться.