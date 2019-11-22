Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 Виктория Боня показала апартаменты, в которых живет в Лондоне. Знаменитость провела небольшую экскурсию и рассказала о том, как проводит домашний досуг.

Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня показалаапартаменты, в которых живет в Лондоне. Знаменитость провела небольшуюэкскурсию и рассказала о том, как проводит домашний досуг.Виктория Боня опубликовала новое видео на "Ютуб". По словамзвезды, теперь ролики на ее канале будут появляться регулярно.В новом выпуске собственного влога экс-участница "Дома-2"показала роскошную квартиру, в которой живет с дочерью Анджелиной. Дизайнкомнат выполнен в светлых тонах. Просторная гостиная соединена с кухней,оборудованной современной бытовой техникой. Виктория сама готовит для ребенка,потому для нее очень важно удобство и оснащенность места для приготовления пищи.По словам знаменитости, дома у нее очень холодно. В Лондонесейчас стоит промозглая погода.В квартире Виктории Бони несколько уровней. На нулевом этаженаходится просторная гардеробная, состоящая из нескольких помещений и ванной комнаты.Снимая влог, телеведущая собиралась на встречу. Звезда искала комфортный и стильныйнаряд. Экс-участница шоу "Дом-2" остановила свой выбор на черном свитере и сапогах-брюках."Я покупаю дорогие вещи, но надеваю один-два раза максимум,или вообще не надеваю. Эти брюки, к примеру, надевала два раза", – поведалаТелеведущая призналась, что еще не все вещи разобрала послепереезда, некоторые до сих пор хранятся в коробках. Между тем ,как настоящая любительница футбола, уже повесила на стены несколько портретов ЛионеляМесси.