Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 Виктория Боня показала
апартаменты, в которых живет в Лондоне. Знаменитость провела небольшую
экскурсию и рассказала о том, как проводит домашний досуг.
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Боня показала
апартаменты, в которых живет в Лондоне. Знаменитость провела небольшую
экскурсию и рассказала о том, как проводит домашний досуг.
Виктория Боня опубликовала новое видео на "Ютуб". По словам
звезды, теперь ролики на ее канале будут появляться регулярно.
В новом выпуске собственного влога экс-участница "Дома-2"
показала роскошную квартиру, в которой живет с дочерью Анджелиной. Дизайн
комнат выполнен в светлых тонах. Просторная гостиная соединена с кухней,
оборудованной современной бытовой техникой. Виктория сама готовит для ребенка,
потому для нее очень важно удобство и оснащенность места для приготовления пищи.
По словам знаменитости, дома у нее очень холодно. В Лондоне
сейчас стоит промозглая погода.
В квартире Виктории Бони несколько уровней. На нулевом этаже
находится просторная гардеробная, состоящая из нескольких помещений и ванной комнаты.
Снимая влог, телеведущая собиралась на встречу. Звезда искала комфортный и стильный
наряд. Экс-участница шоу "Дом-2" остановила свой выбор на черном свитере и сапогах-брюках.
"Я покупаю дорогие вещи, но надеваю один-два раза максимум,
или вообще не надеваю. Эти брюки, к примеру, надевала два раза", – поведала
.
Телеведущая призналась, что еще не все вещи разобрала после
переезда, некоторые до сих пор хранятся в коробках. Между тем ,
как настоящая любительница футбола, уже повесила на стены несколько портретов Лионеля
Месси.