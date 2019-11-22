После скандала, произошедшего в результате бурной реакции Леры Кудрявцевой на слова Дмитрия Шепелева, поднялась новая волна любопытства относительно причины такого неприязненного отношения телеведущей к своему коллеге. Репортеры выяснили, почему гламурная блондинка на дух не переносит шоумена.
<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2019-kakoj-kompromat-na-shepeleva-skryvaet-kudryavceva.html" target="_blank">Какой компромат на Шепелева скрывает Кудрявцева</a> - После скандала, произошедшего в результате бурной реакции Леры Кудрявцевой на слова Дмитрия Шепелева, поднялась новая волна любопытства относительно причины такого неприязненного отношения телеведущей к своему коллеге. Репортеры выяснили, почему гламурная блондинка на дух не переносит шоумена.
[url=https://33live.ru/novosti/22-11-2019-kakoj-kompromat-na-shepeleva-skryvaet-kudryavceva.html]Какой компромат на Шепелева скрывает Кудрявцева[/url] - После скандала, произошедшего в результате бурной реакции Леры Кудрявцевой на слова Дмитрия Шепелева, поднялась новая волна любопытства относительно причины такого неприязненного отношения телеведущей к своему коллеге. Репортеры выяснили, почему гламурная блондинка на дух не переносит шоумена.