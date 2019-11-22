После скандала, произошедшего в результате бурной реакции Леры Кудрявцевой на слова Дмитрия Шепелева, поднялась новая волна любопытства относительно причины такого неприязненного отношения телеведущей к своему коллеге. Репортеры выяснили, почему гламурная блондинка на дух не переносит шоумена.

После скандала, произошедшего в результате бурной реакции Леры Кудрявцевой на слова Дмитрия Шепелева, поднялась новая волна любопытства относительно причины такого неприязненного отношения телеведущей к своему коллеге. Репортеры выяснили, почему гламурная блондинка на дух не переносит шоумена.8 Окт 2019 в 7:51 PDTМатериал дополняется