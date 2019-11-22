Постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что работа над стратегией по возвращению полуострова в состав Украины продолжается.

Постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что работа над стратегией по возвращению полуострова в состав Украины продолжается.Как передает "Интерфакс", об этом чиновник проинформировал мировую общественность в интервью интернет-изданию LB.ua.По его словам, "стратегию нарабатываем". Это происходит, как подчеркнул Кориневич в рабочей группе по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – структуре в составе комиссии по вопросам правовой реформы при главе государства.Постпред полагает, что возвращать Крым, где по его данным находятся 110 человек, лишенных свободы по политическим и иным мотивам, можно только политико-дипломатическим путем. Кориневич верит в то, что Киев сможет вернуть себе контроль над полуостровом, но, когда это произойдет, он не сообщил.