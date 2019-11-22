Расследования в отношении взрыва на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, где проводились испытания новых ракетных установок, носят исключительно секретный характер и не могут быть публичными.

Расследования в отношении взрыва на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, где проводились испытания новых ракетных установок, носят исключительно секретный характер и не могут быть публичными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.В четверг вечером президент Владимир Путин в Кремле вручил вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно.Как сообщалось ранее, взрыв на военном полигоне произошел 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Жертвами взрыва стали пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого — разработки в области ядерного оружия.