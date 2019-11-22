Круглая труба из нержавеющей стали – это металлопрокат с круглым поперечным сечением, благодаря которому обеспечивается максимально высокий уровень аэродинамики

Современная нефтяная, газовая и химическая промышленность, а также все перерабатывающие производства, имеют постоянную потребность в прочном нержавеющем металлопрокате, в частности, круглых бесшовных и электросварных трубах.

Почему инженеры предпочитают нержавеющий трубный прокат и как правильно выбрать круглую трубу, исходя из общей классификации.

Что такое круглая нержавеющая труба из AISI

Круглая труба из нержавеющей стали – это металлопрокат с круглым поперечным сечением, благодаря которому обеспечивается максимально высокий уровень аэродинамики. При производстве бесшовных и электросварных круглых труб наиболее часто используются следующие марки нержавеющей стали: AISI 304 / 304L, AISI 316 / 316L, AISI 316Ti, AISI 321 и др. Именно эти марки стали обеспечивают трубам лучшие показатели в прочности, коррозионной стойкости, устойчивости к окислению и разрушению химическими средами. Из-за этих технических свойств нержавеющие круглые трубы оптимальны для эксплуатации в сложных рабочих условиях на открытом воздухе, при перепадах температур и влажности, в условиях повышенных/пониженных рабочих температур, высокого внутреннего давления.

Чтобы правильно выбрать и заказать круглую трубы, помимо марки стали, необходимо учитывать и особенности видов круглой трубы. Для этого стоит ознакомиться с классификацией круглых труб.

Итак, в зависимости от способа производства круглые трубы делятся на:



бесшовная круглая труба – это вид металлопроката, у которого отсутствует сварной продольный шов. Такие трубы однородны по своему составу и показывают одинаковый уровень прочности по всей длине изделия. Изготавливают бесшовные трубы методом нагревания стальной заготовки и формовкой в полую гильзу с последующей вальцовкой на специальных прокатных станах. Во время вальцовки заготовка принимает заданные размеры и на выходе мы получаем необходимое металлоизделие. В зависимости от температуры заготовки при вальцовке бесшовные трубы могут быть холоднодеформированными и горячедеформированными. За счет отсутствия шва круглые бесшовные трубы характеризуются высокой герметичностью, способностью выдерживать высокое внутреннее давление, но при этом стоимость круглых бесшовных труб из AISI выше, чем у сварных. Специалисты рекомендуют использовать бесшовные круглые трубы в трубопроводах, к которым предъявляются повышенные требования по техническим характеристикам;



электросварная круглая труба – это вид металлопроката, у которого присутствует прямой или спиральный продольный шов. Изготавливают электросварные круглые трубы следующим образом: стальную заготовку сгибают в форму трубы и сваривают. В зависимости от шва, которым сваривали заготовку, электросварные трубы могут быть с спиралевидным швом или прямошовными. Спиральный шов более прочный, чем прямой, но все равно сварные трубы уступают бесшовным по показателям герметичности и прочности. Поэтому их рекомендуют использовать в трубопроводах общего назначения, например, отопление или водоснабжение.



Также круглые трубы классифицируют в зависимости от толщины стенки:



тонкостенные круглые трубы – это трубы с толщиной стенки до 1,5 мм;



толстостенные круглые трубы – это трубы с толщиной стенки более 1,5 мм.



Стоит заметить, что все вышеперечисленные круглые трубы из нержавеющей стали марок AISI характеризуются отличной свариваемостью и пластичностью, жаростойкостью и жаропрочностью, высокой устойчивостью к коррозии и окислению, широким температурным диапазоном эксплуатации, а также малым общим весом изделия.

Основными потребителями круглых нержавеющих труб являются нефтяная, газовая, химическая и пищевая промышленность. Но широкое применение круглая труба нашла и в авиастроении, организации гидравлических систем, медицинской и фармацевтической отраслях.



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