Российское шампанское получило международное признание. 23-й Международный профессиональный винный конкурс присудил Гран-при отечественной марке Парадизио от завода Новый свет. Коллекционное крымское игристое вино пришлось по вкусу компетентному жюри, в которое вошли признанные эксперты, в том числе зарубежные.

Российское шампанское получило международное признание. 23-й Международный профессиональный винный конкурс присудил Гран-при отечественной марке "Парадизио" от завода "Новый свет". Коллекционное крымское игристое вино пришлось по вкусу компетентному жюри, в которое вошли признанные эксперты, в том числе зарубежные. Впервые победителей награждала президент международной организации винограда и вина Регина Вандерлинде.Крымские терруары — старейшие из сохранившихся — стоят на северной широте Бордо. 45-я параллель — идеальный климат для виноделия. На юге полуострова произрастают автохтонные сорта — кокур, саперави. Это визитная карточка России. Мировой тренд на аутентичность вина и его географическую привязку, то есть изюминку, вызвал новый всплеск интереса к российским маркам.Шампанское "Парадиз" от завода "Новый свет" — детище Льва Голицына на Международном конкурсе вин получило Гран-при и высочайшие оценки Международной организации винограда и вина."Я уверена, что у России большое будущее в плане виноделия, — заявила президент Международной организации винограда и вина Регина Вандерлинде. — Россия и сейчас занимает высокие позиции, у нее есть все условия для прорыва".В Крыму новость восприняли с воодушевлением и надеждой на развитие бизнеса. После воссоединения Крыма с Россией было заложено 2,5 тысячи гектаров новых виноградников. Новая стратегия развития отрасли дает свои первые плоды. Российские марки уже экспортируют в Англию, Германию и планируют поставлять в Китай."Идея государственной политики, которая поддержана президентом и, я надеюсь, будет поддержана Думой, состоит в том, чтобы поставить Россию на мировую винную карту, как полноценную винную провинцию", — сказал Дмитрий Киселев, председатель Союза виноградарей и виноделов.Крымское игристое вино "Парадиз", что переводится как рай, получило Гран-при при высочайшей конкуренции, соревнуясь с винами из Франции, Испании, Италии, Грузии, Молдовы. 75 образцов из 17 стран мира.Шампанское князя Голицына из исконно крымского сорта кокур в 1900 году на Всемирной выставке в Париже завоевало Гран-при. Граф Шандон — основатель известного ныне Дома шампанских вин — мог определять свое вино лишь по аромату, но в случае с голицынским ошибся и принял за свое. Спустя сто лет крымское виноделие переживает свой ренессанс.