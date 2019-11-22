Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился матчем в Нур-Султане. Барыс принимал казанский Ак Барс и проиграл с результатом 1:5.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился матчем в Нур-Султане. "Барыс" принимал казанский "Ак Барс" и проиграл с результатом 1:5.У победителей по две шайбы забросили Станислав Галиев и Артем Галимов, еще одна шайба на счету Никиты Дыняка. Единственный в составе "Барыса" записал на свой счет Атте Охтамаа. "Ак Барс" выиграл с результатом 5:1."Ак Барс" одержал пятую победу подряд, набрал 47 очков и занимает первое место в Восточной конференции. У "Барыса" 35 очков и четвертая позиция также на Востоке.