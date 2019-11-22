В Уфе прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между Салаватом Юлаевым и хабаровским Амуром. Хозяева площадки добились победы с результатом 5:3.

В Уфе прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Салаватом Юлаевым" и хабаровским "Амуром". Хозяева площадки добились победы с результатом 5:3.Никита Сошников, Александр Бурмистров и Филипп Ларсен раз за разом выводили уфимцев вперед. Но "Амур" всякий раз сравнивал счет благодаря голам Станислава Коцубы, Дениса Голубева и Глеба Корягина. Казалось, что основное время завершится вничью 3:3. Но на 59 Скари Маннинен поразил ворота гостей 4:3. "Амур" снял вратаря и пропустил пятую шайбу. Александр Кадейкин расстрелял пустые ворота и установил победный счет – 5:3."Салават Юлаев" набрал 39 очков и находится на третьем месте в Восточной конференции. "Амур" с 26 очками находится на предпоследней 11 строчке также на Востоке.