Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Новосибирске, где Сибирь принимала нижегородское Торпедо. Гости одержали победу с результатом 4:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Новосибирске, где "Сибирь" принимала нижегородское "Торпедо". Гости одержали победу с результатом 4:1.После двух периодов "Сибирь" вела в счете. На 32 минуте ворота гостей поразил Никита Михайлов. Но в третьей 20-минутке все резко изменилось. Чарльз Дженовей, Джордан Шредер, Куинтон Хауден забросили три шайбы в ворота сибиряков. Хозяева заменили вратаря полевым хоккеистом, но Михаил Варнаков поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 4:1 в пользу гостей."Торпедо" набрало 38 очков и занимает третье место в Западной конференции. У "Сибири" 32 очка и девятая позиция на Востоке.