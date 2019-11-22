Сегодня на базе опорного университета пройдет презентация книги Крашенинникова "Заповеди советского права.

В опорном университете Владимирской области лекцию студентам ВлГУ и РАНХиГС сегодня прочитал председатель комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников. Это презентация его новой книги "Заповеди советского права. Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени".На родине легендарного правоведа, графа Михаила Сперанского, Павел Владимирович не впервые. Одна из его книг именно о Сперанском. На этот раз его рассказ о периоде в жизни страны с начала Второй мировой войны до разоблачения культа личности. Как развивалось государство и право перед войной и во время нее, как проходил Нюрнбергский процесс, как менялся после смерти Сталина механизм репрессий. И кто именно занимался правом в послевоенный период и во время "оттепели"... Книга рассказывает о советских правоведах и законодателях. Студенты задали Павлу Крашенинникову множество вопросов, в том числе и по работе в Госдуме.Павел Крашенинников, сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель комитета по законодательству Госдумы: «И в университете и в РАНХиГСе аудитория очень хорошая. Сегодня половина зала была из одного вуза, половина из другого. Очень доброжелательная, задают хорошие вопросы. Я благодарен университету и благодарен Владимирской области, городу, за то, что есть такая возможность нам всем пообщаться. Это очень важно.»