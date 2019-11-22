Президент России Владимир Путин завил, что рассчитывает встретиться с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал на встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Путин вручил ей орден Дружбы.

Президент России Владимир Путин завил, что рассчитывает встретиться с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал на встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.Как сообщает РИА Новости, Путин отметил большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка. По словам президента, "это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне". Он подчеркнул, что это — та база, которая позволяет развивать отношения по всем другим направлениям.В свою очередь, Алиева отметила, что в будущем власти Азербайджана должны еще больше уделять внимание этой сфере, так как подрастает новое поколение. Также Алиева сказала, что очень рада быть в Москве, так как это близкий и дорогой для нее город, в котором прошли ее студенческие годы. Кроме того, Алиева передала Путину привет от его азербайджанского коллеги и приглашение посетить Баку в любое удобное время.Путин вручил Алиевой орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений. Первый вице-президент Азербайджана удостоилась награды за поддержание межгосударственных связей на высоком уровне.Российский лидер назвал Алиеву "настоящим другом России" и подчеркнул, что само название ордена отражает то, что она делает в отношении российско-азербайджанских связей. Алиева назвала большой честью для себя вручение высокой награды.