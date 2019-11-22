В российской премьер-лиге стартовал 17 тур. Первым матчем программы стала встреча в Саранске, где Тамбов принимал московский Локомотив. Встреча завершилась победой железнодорожников с минимальным счетом - 3:2.

В российской премьер-лиге стартовал 17 тур. Первым матчем программы стала встреча в Саранске, где "Тамбов" принимал московский "Локомотив". Встреча завершилась победой "железнодорожников" с минимальным счетом — 3:2.Счет был открыт на исходе получаса игры, когда польский опорник "Локо" Гжегож Крыховяк нанес точный дальний удар по воротам тамбовчан. Спустя четыре минуты он же в верховой борьбе вынудил защитника хозяев поля Адесойе Ойеволе забить в свои же ворота и сделать счет 2:0 в пользу красно-зеленых.Тамбовские "волки" достаточно оперативно нашли контраргументы на голы москвичей. С разницей в восемь минут игрового времени они не только сократили, но и сравняли счет. Постарались Владимир Обухов и Михаил Костюков.Но последнее слова осталось опять-таки за Крыховяком, который забил третий гол "Локомотива" в матче, установил окончательный счет матча и был признан лучшим игроком встречи.Для "Локо" эта победа стала первой за предыдущий месяц. "Тамбов" же прервал победную серию из трех побед кряду. Теперь у "железнодорожников" 34 очка, с которыми они продолжают удерживать вторую строчку в таблице РПЛ. "Тамбов" же с 17 баллами остался на 14 месте.