В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах загадочной смерти пенсионера. Квартира ушедшего из жизни мужчины оказалась полна садомазохистскими игрушками. По данным , на ..

В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах загадочной смерти пенсионера. Квартира ушедшего из жизни мужчины оказалась полна садомазохистскими игрушками.По данным , на трупе были зафиксированы признаки насильственной смерти. Уточняется, что в момент гибели мужчина находился дома один. На погибшем из одежды был только женский комплект белья.