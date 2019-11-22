Специалисты Россельхознадзора Карелии выявили у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.
Специалисты Россельхознадзора Карелии выявили у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза, передает "Интерфакс".
Как сообщает пресс-служба ведомства, после многочисленных сообщений в СМИ о массовом падеже птиц, прибывший на место государственный инспектор отобрал пробы павшей птицы. По результатам лабораторных исследований выявлена ДНК возбудителя орнитоза — Chlamydophila psittaci. Эта болезнь опасна и для человека.
Управление Россельхознадзора письменно уведомило об этом региональный Минсельхоз и администрацию Сегежского района.
Ранее в минприроды Карелии сообщили, что патологоанатомическая экспертиза выявила повышенное содержание поваренной соли в их печени.
Жители Сегежи сообщали, что 15 ноября в городе выпал желтый снег и массово гибли птицы.
Между тем в пресс-службе администрации Сегежи 19 ноября сообщили, что в воздухе и воде не обнаружено превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.