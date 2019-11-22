Следователи возбудили уголовное дело на мать, которая выкинула своего новорожденного ребенка в окно во Владивостоке. Женщину задержали, ее заставят пройти психолого-психиатрическую ..
Следователи возбудили уголовное дело на мать, которая выкинула своего новорожденного ребенка в окно во Владивостоке. Женщину задержали, ее заставят пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
Как передает , тело младенца нашли прохожие рано утром 22 ноября.
Ребенок упал с высоты 30 метров. Позже выяснилось, что такое с ним сотворила его собственная мать.По уголовному делу назначены судебные экспертизы.