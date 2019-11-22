В королевской семье Британии продолжают кипеть страсти. Репутация принца Гарри и его супруги Меган Маркл продолжает стремительно падать в глазах их родственников.

В королевской семье Британии продолжают кипеть страсти. Репутация принца Гарри и его супруги Меган Маркл продолжает стремительно падать в глазах их родственников.Стало известно, чтомонаршие особы все больше отдаляются от герцога и герцогини Сассекских. При этом ситуация подходит к критической отметки, все больше усугубляясь с каждым днем. "Никто в королевской семье не переписывается и не общается с принцем Гарри и Меган Маркл", – поведал инсайдер.Также сразу несколько источников отметили, что все намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Разлад между парами Кейт с Уильямом и Меган с Гарри крайне серьезный."Между Уильямом, как будущим королем, и Гарри, который стоит ниже по статусу, будет расти определенная конкуренция. Это уже камень преткновения в отношениях", – заверяют эксперты.Помимо таких глобальных, есть еще и мелкие причины для конфликтов. Так, недавно, принц Гарри заявил о том, что они с женой не планируют заводить более двух детей. Потому что они не хотят перенаселять планету. Но, примечательно, что у Уильяма и Кейт уже трое наследников. Остается только гадать, был ли этот камень огород герцога и герцогини Кембриджских или нет.20 Ноя 2019 в 12:01 PST