Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова появились в ток-шоу Бориса
Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека на телеканале Россия
1 солист рассказал о борьбе с коварным недугом.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова появились в ток-шоу Бориса
Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" на телеканале "Россия
1" солист рассказал о борьбе с коварным недугом.
Около года назад Виктор и Наталья раскрыли правду о своем
здоровье. Знаменитая чета несколько лет ведет борьбу с базально-клеточным раком
кожи. Интересно, что опасную болезнь диагностировали у обоих супругов.
Первые симптомы появились у Натальи. У певицы выросло небольшое пятно на ноге. Сенчукова обратилась к врачу. Знаменитости выписали
мазь и отправили домой.
Спустя время на лице у Виктора появилось такое
же новообразование. Звезды не подозревали, что их жизни
находятся в опасности. "Это был мой день рождения. Наташин врач прислала СМС: "Приезжаете,
вас ждет онколог". Поехали. Нас ободрили, сказали, что это лечится", -
поделился артист в программе "Судьба человека".
По словам Виктора, на здоровье негативно повлияла любовь
к загару. Знаменитости много времени проводили на солнце, любили
посещать солярий.
"На лице выросло. Сделали одну операцию, удалили. Через
буквально три месяца – то же самое, но еще больше. Я думаю, надо, наверное,
сходить. И у нее выросло. Обнаружили одно и то же. Базалиома. Начали лечить
лучевой терапией. Вылезло в другом месте. Удалили. Опять лучевая терапия, еще
сеансы были. Опять вылезла", – рассказал музыкант.
Рыбин поведал, что сразу после съемок программы отправится на прием к доктору. Болезнь вернулась – злокачественное
новообразование кожи появилось на макушке. "Ничего страшного, все под контролем", – успокоил Бориса
Корчевникова герой сегодняшнего выпуска ток-шоу.
Несмотря на поставленный диагноз, Рыбин и Сенчукова стараются не
унывать. Артист не боится говорить о смерти и даже распланировал собственные
похороны.
"Я почетный житель Долгопрудного, поэтому меня должны
бесплатно похоронить. Это мне написали. Поэтому я спокоен, проблем у семьи не будет",
– шокировал он присутствующих в студии ток-шоу .