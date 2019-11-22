В торговом центре германского города Нордхаузен 24-летний мужчина разбил сотни бутылок с алкоголем. Причина его поступка не называется, однако полиция сообщила, что нарушитель является иммигрантом, попросившим некоторое время назад политическое убежище.

В германском торговом центре 24-летний мужчина разбил сотни бутылок с алкоголем, скинув их с полок на пол. Нарушителя задержали и передали в руки врачей.Инцидент произошел в четверг днем, 21 ноября, в городе Нордхаузен. После медицинского обследования, которое установило, что хулиган здоров и не находится под действием наркотических веществ, задержанный был помещен под стражу.Полицейские сообщили изданию Thüringen Mediengruppe, что нарушитель является является иммигрантом, попросившим некоторое время назад политическое убежище в Германии, и подчеркнули, что причина его поступка станет известной после всестороннего расследования.