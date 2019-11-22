Министр спорта Павел Колобков прокомментировал ситуацию вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики. Комиссия министерства по аккредитации рассмотрит о рассмотрит вопрос о сохранении государственной аккредитации ВФЛА.

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал ситуацию вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики. Комиссия министерства по аккредитации рассмотрит о рассмотрит вопрос о сохранении государственной аккредитации ВФЛА.В четверг президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин был отстранен от деятельности независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Также были отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько.17 октября ВФЛА прошла государственную аккредитацию, дающую право проводить внутрироссийские соревнования. Но в связи с последними событиями это решение может быть пересмотрено. "Было принято решение в среду провести заседание комиссии по аккредитации Министерства спорта РФ. Будет рассмотрена дальнейшая судьба федерации легкой атлетики. Самое главное, чтобы не был нарушен тренировочный процесс. Легкоатлетам будет оказана необходимая помощь для того, чтобы тренировочный и соревновательный процессы не прерывались", приводит слова Павла Колобкова ТАСС.