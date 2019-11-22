Отказ многодетной семье из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе в пособии как малоимущей из-за превышения среднедушевого дохода на 14 рублей является законным.

Отказ многодетной семье из Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе в пособии как малоимущей из-за превышения среднедушевого дохода на 14 рублей является законным.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала и. о. директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.Она рассказала, что такой вывод был сделан в ходе проверки ситуации: ранее в группе "Инцидент Нижневартовск" в социальной сети "ВКонтакте" мать троих детей написала об отказе в получении пособия для малоимущих из-за того, что среднедушевой доход в ее семье на 14 рублей превысил прожиточный минимум​Пономарева сообщила, что среднедушевой доход данной семьи составил 15 808,28 рублей, в то время как как величина прожиточного минимума составляет 15 793,8 рубля.Чиновница подчеркнула, что оба супруга работают и имеют стабильную зарплату, при этом семья получает от государства, как многодетная, социальную поддержку – в 2019 году ежемесячно платилось 8500 рублей.