Московскому Индустриальному банку – 29 лет

Московскому Индустриальному банку – 29 лет. Накануне праздника наш корреспондент встретился с начальником Владимирского регионального управления Московского Индустриального банка Сергеем Озерянским.- Сергей Анатольевич, 22 ноября 2019 года банку исполняется 29 лет. Расскажите об истории создания банка.- Формально Московскому Индустриальному банку 29 лет, но фактически история Банка начиналась в двадцатых годах прошлого столетия с создания подразделения Коммунального банка. В архивах Владимирского регионального управления до сих пор хранятся распорядительные документы и личные дела сотрудников, которые трудились в банке в советское и постсоветское время.За время своего существования банк претерпел ряд реорганизаций со сменой вывесок, пока в 1990 году на базе Московского управления Промстройбанка СССР не был создан Московский Индустриальный банк. Недавно у банка сменился собственник и основным акционером стал Банк России.- Какое место занимает банк в банковской системе страны?Московский Индустриальный банк – банк с высоким уровнем надежности. Банк работает на финансовом рынке с ноября 1990 года, выстояв во время многочисленных кризисов (1998, 2004-2005, 2008-2009, 2014). Банк является участником Системы страхования вкладов и неоднократно привлекался Агентством страхования вкладов для выплат возмещения клиентам обанкротившихся банков.Московский Индустриальный банк – универсальный, клиентоориентированный банк с обширной сетью из 216 отделений в 116 городах России. Подразделения банка обеспечивают банковскими услугами свыше 60 тысяч юридических лиц и почти 1,5 млн. частных клиентов.Банк России включил МИнБанк в Реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» - темп прироста активов банка за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 составил 3,8%. По состоянию на 01.11.2019 банк занимает 26 строчку в рейтинге banki.ru российских банков по активам, 16 место - по размеру портфеля пассивов физических лиц.- На что, в основном, ориентируется банк в своей деятельности?Все годы своего существования МИнБанк придерживается курса на поддержку отечественного производителя, что и закреплено в названии банка. Мы изначально были ориентированы на работу с корпоративными клиентами. Целевой подход позволил создать в регионе группу компаний-партнеров, оказывающих различные услуги бизнесу: лизинговые, оценочные, депозитарные, услуги регистратора на рынке ценных бумаг для акционерных обществ. Кроме того, мы предлагаем весьма привлекательные условия по кредитам, гарантиям, расчетно-кассовому обслуживанию, зарплатным картам, эквайрингу, поэтому с Банком работают многие крупные предприятия.Кроме коммерческих предприятий, клиентами банка являются также сотни бюджетных организаций, пользующихся услугами по выплате заработной платы на пластиковые карты банка. Во Владимирской области банк обслуживает бюджетные счета Управления Федерального Казначейства.Отмечу, что Министерство сельского хозяйства России включило банк в список уполномоченных организаций, через которые реализуется программа льготного кредитования аграриев. В соответствии с Соглашением с Министерства банк предоставляет льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. В рамках реализации механизма льготного кредитования заемщикам доступны минимальные фиксированные процентные ставки. МИнБанк сотрудничает с Правительством Республики Беларусь. В 2019 году была обновлена программа кредитования на приобретение новой продукции, произведённой в Республике Беларусь (сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой техники, а также оборудования). В рамках Соглашения Министерство финансов Республики Беларусь компенсирует заемщикам 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи кредита. Это позволит клиентам значительно снизить процентные расходы.- Какие банковские продукты вы предлагаете частным лицам?- Банком разработаны конкурентоспособные продукты, которые интересны и выгодны клиентам. Удерживая планку высокотехнологичного кредитного учреждения, банк первым в России начал эмиссию бесконтактных карт PayPass, одним из первых стал выпускать карты «МИР», реализовал несколько крупных проектов по кампусным картам. Держатели карт ПАО «МИнБанк» могут дистанционно открывать вклады, подавать заявки на кредиты, пользоваться системой «Интернет-сервис», СМС-банком, услугой «автоплатеж».Банк активно кредитует частных клиентов: ипотека и потребительские кредиты предлагаются населению, участникам зарплатных проектов и бюджетникам. Банком представлена широкая линейка ипотечных программ с привлекательными условиями. По всем ипотечным программам банк принимает материнский капитал в качестве первоначального взноса, который можно полностью покрыть или значительно снизить этими средствами. Приятная новость для индивидуальных предпринимателей – для них есть возможность оформить потребительские кредиты.- Приготовили ли вы подарки для ваших клиентов в связи с днем рождения банка?- В преддверии праздника запущена акция для юридических лиц «Счет в подарок» с льготными условиями открытия и обслуживания расчетных счетов.Стартовала акция по программам потребительского и ипотечного кредитования, которая будет действовать до конца 2019 года: клиентам будет предоставлена скидка в один процентный пункт относительно действующих ставок.Что касается вкладов, то в банке действует новый комплексный продукт для клиентов – физических лиц «Вклад в будущее», в рамках которого предлагается разместить денежные средства в срочный вклад с одноименным названием «Вклад в будущее» на льготных условиях и одновременно заключить в Банке договор инвестиционного или накопительного страхования жизни.-Какие направления развития банка в приоритете в настоящее время?- Банк внимательно следит за стратегическими трендами в мире финансовых технологий, внедрение которых способствует росту эффективности бизнес-процессов, снижению затрат и улучшению обслуживания клиентов. Уже в ближайшее время банк присоединиться к Системе быстрых платежей. ПАО «МИнБанк» подключен к Единой биометрической системе, в ближайшее время клиентам будут доступны банковские услуги на основании биометрических данных.-Что бы вы хотели пожелать многочисленным клиентам и сотрудникам банка по случаю праздника?- Благодарю наших клиентов за доверие, а сотрудников - за добросовестный труд. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Уверен, что впереди нас ждут долгие годы развития, роста и процветания!