Главный тренер лондонского Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью намерен оставить итальянский Милан без шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Португальский специалист хочет пригласить звездного шведа в состав шпор.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью намерен оставить итальянский "Милан" без шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Португальский специалист хочет пригласить звездного шведа в состав "шпор", наставником которых он стал накануне."Милан" является одним из главных кандидатов на 38-летнего Ибрагимовича и уже даже предложил тому контракт с общей суммой в шесть миллионов евро, сообщает РИА Новости. Однако Моуринью хочет изменить планы самого шведа и "Милана".В "Тоттенхэме" нет альтернативы форварду сборной Англии Харри Кейну. Ранее летом лондонцев покинул испанец Фернандо Льоренте, с которым не был продлен контракт. Теперь же "шпорам" требуется еще один равноценный Кейну нападающий.Напомним, что Моуринью и Ибрагимович хорошо знакомы по совместной работе сразу в двух клубах – миланском "Интере" и английском "Манчестер Юнайтед". Именно из "Красных дьяволов" швед и уехал за океан, где выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси".